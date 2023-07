Birkenstock, il sandalo tedesco punta alla Borsa: verso l'Ipo da 6mld di $

Birkenstock pensa in grande, L Catterton studia l’Ipo da oltre 6 miliardi di dollari. Rumors

Un must have dell'estate, ma versatile anche per le mezze stagioni; da mettere con un bel paio di calze mezza misura o a piedi nudi: il sandalo in sughero firmato Birkenstock, nato ormai nel lontano 1744, è tutt'ora un classico intramontabile. L'azienda tedesca, che negli anni ha saputo innovarsi e rinnovarsi, non ha mai smesso di evolversi e trasformarsi. Tanto che, attualmente, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa estera Bloomberg, il colosso delle calzature, nel portfolio di L Catterton e Financière Agache, rispettivamente il ramo di investimenti del colosso del lusso Lvmh e holding della famiglia Arnault, sarebbe in contatto con alcune banche d’affari per programmare un prossimo sbarco in Borsa.





“L Catterton sta valutando opzioni strategiche per Birkenstock, inclusa un’offerta publica iniziale, secondo persone che hanno familiarità con la vicenda”, si legge su Bloomberg. Secondo gli addetti ai lavori l'azienda tedesca, in caso di conferma dell'Ipo, potrebbe essere valutata oltre 6 miliardi di dollari, ovvero circa 5,5 miliardi di euro.