Bnl cresce a doppia cifra nel terzo trimestre: l'utile balza a 142 milioni. Calano le spese

Bnl, utile a 142 mln (+28,9%) nel terzo trimestre, margine intermediazione a 682 mln

Nel terzo trimestre Bnl - Bnp Paribas "continua a dimostrare la sua performance intrinseca" con depositi in aumento su base annua del 3,7% con un incremento nei segmenti della clientela Corporate e Private Banking e una buona tenuta dei margini sui depositi in tutti i segmenti di clientela. Lo comunica il gruppo spiegando che la raccolta indiretta (assicurazioni vita, fondi comuni e raccolta amministrata) cresce del 9,8% rispetto a fine settembre 2023, grazie ad afflussi di raccolta netta positiva ed a un effetto di mercato favorevole. La raccolta netta nel Private Banking si attesta a 1,3 miliardi nel terzo trimestre con una crescita annua del 29%. Gli impieghi sono complessivamente in calo del 4,5% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno e del 3,3% sul perimetro al netto dei crediti deteriorati.

Il margine di intermediazione si attesta a 682 milioni di euro (+3,3%) mentre il margine d’interesse è in crescita del 2,9%, sostenuto dal margine sui depositi in parte controbilanciato dal calo dei volumi e dei margini sui prestiti. Le commissioni sono inoltre in aumento del 3,8% per effetto dell'incremento delle commissioni finanziarie. I costi operativi scendono del 6,6% a 418 milioni mentre il risultato lordo di gestione ammonta a 264 milioni (+24,0%).

Dopo l’attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking alla linea di business Wealth Management (divisione IPS), BNL bc genera un utile ante imposte di 142 milioni, in rialzo del 28,9%: al netto del contributo 2024 al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi (contabilizzato nel secondo trimestre 2024, mentre nel 2023 era stato computato nel secondo semestre), si registra una sostanziale stabilità.