Bnl, ricambio generazionale: 776 assunzioni e 908 uscite volontarie

Bnl: intesa con sindacati,908 uscite volontarie e 776 assunzioni

Ricambio generazionale in Bnl Bnp Paribas. Grazie a un accordo sottoscritto ieri sera dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con l'azienda, e' stato definito un piano di 776 assunzioni e di 908 uscite che saranno realizzate con prepensionamenti solo su base volontaria. Il tasso di sostituzione, quindi, e' superiore all'85%. Per gli ingressi sara' utilizzato anche il Fondo per l'occupazione, mentre le uscite saranno gestite anche con il Fondo di solidarieta'. In aggiunta, la banca si e' impegnata comunque a stabilizzare i 93 lavoratori attualmente con contratto a termine e di assumerne altrettanti a tempo determinato. Inoltre, la banca garantisce in ogni caso 150 assunzioni stabili.

In considerazione dei carichi di lavoro gravanti sulle persone e' stato stabilito che tutte le persone a contatto con la clientela saranno comunque sostituite mediante assunzioni o mobilita' interna. L'accordo stabilisce, poi, ulteriori importanti novita' per tutto il personale: il riconoscimento del buono pasto al personale in smart working, seppure in misura ridotta a 4 euro; l'incremento del buono per i lavoratori in presenza a 8 euro e l'aumento riparametrato per il personale part time. La banca, inoltre, accetta di aumentare la contribuzione al Fondo pensioni dal 4,2% al 4,5%.

"Sono molto soddisfatto, l'accordo riconosce nuove risorse economiche a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, attenzione ai giovani mediante l'investimento sulla previdenza complementare e tiene conto delle difficolta' delle persone a contatto con la clientela. Nonostante non sia parte dell'accordo, resto ottimista sul fronte del riassorbimento degli ad personam dei quadri direttivi: riteniamo sia fondamentale preservare il risultato conseguito col rinnovo del contratto nazionale, ove il ruolo della Fabi e' stato determinante. Il nostro impegno resta continuo e intenso" commenta il coordinatore Fabi nel gruppo Bnl Bnp Paribas, Fabio Armeni.