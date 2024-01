Bollette 2024 più salate senza mercato tutelato: quanto aumentano

Bollette 2024, la fine del mercato tutelato insieme ad altri fattori porteranno la spesa minima per gas e luce per la famiglia tipo sarà di 1.750 euro l'anno

Si preannuncia un 2024 difficile in tema di bollette per gli italiani. Assium, l'associazione degli utility manager, insieme a Consumerismo No Profit stimano che la discesa dei prezzi di gas e luce incideranno relativamente sulla spesa finale, che dipenderà molto dalla volatilità delle offerte, costi di trasporto, oneri di sistema e il passaggio dell'IVA dal 5 al 22%. In più da quest'anno finisce il mercato tutelato, rispettivamente il 10 gennaio per il gas e il primo luglio per l'elettrico.

Il rapporto di Assium-Consumerismo stima che nel 2024 una famiglia tipo spenderà un minimo di 1.750 euro per la fornitura luce e gas. Si parla di un aumento di 650 euro rispetto al 2020. La spesa comunque è inferiore rispetto al 2022, anno in cui la crisi energetica raggiunse il picco portando la spesa massima fino a 6.500 euro l'anno. Nello stesso periodo però alcune famiglie hanno risparmiato grazie al blocco delle tariffe a 24 mesi.

"Luce, gas, acqua e telefonia pesano un terzo del bilancio familiare. Con la fine delle tutele i cittadini sono costretti a fare da soli in una giungla tra chiamate e visite a casa di soggetti che propongono magie mirabolanti”, afferma il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele.

A dicembre la bolletta di circa 6 milioni di italiani segnerà - 6,7% per il gas rispetto a novembre. Secondo l'Autorità di regolazione, l'aggiornamento del prezzo mensile del gas riguarderà solo i clienti del Servizio di tutela della vulnerabilità (over 75) con bonus sociale e disabili per un totale di 2,5 milioni di famiglie.