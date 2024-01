Bollette, stop al mercato tutelato. Cosa succede per gas e energia: la guida

Gas, dal 10 gennaio addio al mercato tutelato: la guida completa

L'addio al mercato tutelato del gas è alle porte: lo stop per il gas scatta il 10 gennaio. Lo riporta "la Repubblica". Mentre, per quanto riguarda l'elettricità, la data da segnare sul calendario è il 1° luglio 2024.

Le offerte disponibili

I titolari di un contratto in regime di maggior tutela possono ora scegliere tra le offerte disponibili nel mercato libero quella che più si adatta ai propri bisogni. Il portale dell’Arera è uno strumento utile per poter confrontare le diverse soluzioni proposte dagli operatori in funzione dei propri consumi medi.

Inoltre il portale offre anche una comparazione rispetto ai prezzi del mercato tutelato, per meglio avere un’idea della differenza di spesa sostenuta. C’è poi il caso molto diffuso di chi non ha ancora scelto una nuova offerta. In questo caso i clienti restano con il medesimo operatore con delle offerte cosiddette Placet di durata annuale con una tariffa variabile.

Questo tipo di fornitura prevede alcune condizioni definite dall’Arera, con una componente fissa definita dai venditori. Ovviamente nell’arco di questo periodo si è sempre liberi di scegliere, nel mercato libero, un’offerta giudicata più vantaggiosa.

Restano esclusi dallo stop i consumatori considerati vulnerabili. Una categoria nella quale rientrano tutti coloro che al momento del passaggio hanno compiuto 75 anni, i clienti in condizioni economiche svantaggiate, soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92 e chi vive in strutture abitative d’emergenza a seguito di una calamità naturale.