Bollette, aiuti per 3 mld con precedenza ai redditi bassi. La mossa del governo

Bollette, arriva il sostegno del governo per la crisi. Durerà sei mesi (non è per tutti)

I costi dell'energia sono alle stelle e non aiuta certo la difficile situazione a livello geopolitico. In attesa di capire le prossime mosse di Trump nei confronti di Putin, il problema relativo alle bollette di luce e gas in Italia è sempre più evidente e i prezzi hanno raggiunto livelli preoccupanti. Per questo il governo adesso ha deciso di intervenire. Il decreto bollette prende forma. Sarà un intervento - in base a quanto risulta a La Repubblica - da 2,8-3 miliardi a favore delle persone fisiche e delle imprese, anche quelle energivore. E arriverà, come conferma il ministero dell’Economia, domani in Consiglio dei ministri. Oggi i tecnici del dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti faranno il punto su misure e coperture con i colleghi del ministero dell’Ambiente. Sul tavolo il bonus sociale per le famiglie a basso reddito.

E il sostegno alle aziende in apnea per gli alti costi energetici. Il nuovo decreto di domani - prosegue La Repubblica - dovrebbe coprire sei mesi. Una durata ancora sub iudice. La scelta del “modello” di famiglia da adottare per distribuire il sostegno va di pari passo con quella delle imprese da aiutare: piccole o grandi, energivore o tutte. Dipenderà dalle risorse a disposizione. In conto si mettono i 600 milioni da recuperare dalle aste Ets, la tassa sulle emissioni di Co2. Si valuta anche la proroga delle concessioni idroelettriche con obbligo di cedere al Gse i diritti su una quota di energia prodotta.