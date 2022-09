Bollette, da Unicredit 8 mld per sostenere imprese e famiglie contro i rincari

Unicredit, il Ceo Orcel lancia il piano da 8 mld per sostenere imprese e famiglie contro il caro vita

Unicredit prova a prendere per mano l’economia italiana. La banca guidata da Andrea Orcel intende mettere a disposizione di imprese e famiglie ben 8 miliardi di euro con l'obiettivo di contrastare il “mostro” dell’aumento dei costi energetici e delle materie prime.

Fra le iniziative messe in campo c'è un plafond di 5 miliardi di nuova finanza a favore delle imprese, erogabile tramite CreditPiù con una durata da 3 a 36 mesi e un preammortamento fino a 6 mesi. Non solo. Partirà anche una serie di misure dal valore complessivo di 3 miliardi. Fra queste la possibilità di rateizzare utenze o dilazionare singoli acquisti o la spesa del mese delle famiglie, grazie a Carta Flexia ed un piano fino a 6 mesi a tasso e commissioni zero.

L'iniziativa sarà all’opera dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 e coinvolgerà 1,4 milioni di clienti privati. Entro il 31 dicembre è prevista anche una moratoria di 12 mesi dei mutui delle imprese clienti che non abbiano già beneficiato di garanzie pubbliche. Infine, grazie al modulo flessibilità dei mutui delle famiglie/individui, Unicredit continua a mettere a disposizione la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per 12 mesi, ridefinire la rata mensile o posticipare il pagamento della rata fino a un massimo di 3 rate.

"Tutti noi viviamo sulla nostra pelle l'impatto degli eventi che stanno accadendo in Europa e dell'aumento del costo della vita", ha spiegato Orcel. "Ciononostante, i meno abbienti lo soffrono molto di più. Il nostro ruolo di banca e il nostro impegno a fornire alle comunità le leve per il progresso ci impongono di trovare il modo di aiutare i nostri clienti a mitigare gli impatti negativi che derivano dalla situazione attuale. È per questo che stiamo lanciando Unicredit per l'Italia".

Ma non è tutto. Alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, tra le uniche uscite pubbliche del Ceo, ha partecipato anche Remo Taricani che da giugno ricopre il ruolo di Deputy head per l'Italia: "UniCredit è stata sempre vicina alle esigenze delle comunità locali e vogliamo aiutarle anche in questo momento difficile contraddistinto dalla perdita di potere d'acquisto delle famiglie e da un rischio di contrazione degli investimenti delle aziende", ha aggiunto Taricani.