Governo, prorogato bonus sociale per bollette. Codice della strada più severo

Energia: bozza Dl, prorogati a III trim, bonus sociale bollette e Iva su gas a 5%

Il consiglio dei ministri ha varato una serie di provvedimenti importanti. Eccoli nel dettaglio.

"Per il terzo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute" e "la compensazione per la fornitura di gas naturale" "sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell’articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l’anno 2023".

Lo si legge in una bozza del decreto legge 'Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi', all'esame del Consiglio dei ministri di stasera. Inoltre, "al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas". Inoltre, per il gas (nonché per "il teleriscaldamento o le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano") è confermata anche per il prossimo trimestre la riduzione dell'Iva al 5 per cento. Gli oneri per le misure in questione ammontano a circa 775 milioni.

Sicurezza stradale: schema ddl, riforma sistema patente a punti

Ridefinire la disciplina in materia di sospensione della patente di guida, partendo da una riforma del sistema della patente a punti. E' quanto prevede lo schema del ddl sulla sicurezza stradale visionato da LaPresse e attualmente al vaglio del Cdm. Viene così inserito un nuovo articolo 218-ter, secondo cui, se il punteggio sulla patente, nel momento in cui viene accertato l'illecito, è inferiore a 20 punti, si procede con la sospensione della patente, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e all’applicazione delle ulteriori sanzioni accessorie.

Ancora, viene disciplinata la durata della sospensione della patente, da sette a quindici giorni a seconda dei casi, parametrandola al numero di punti posseduti dall’autore dell’illecito al momento dell’accertamento. La durata della sospensione raddoppia (e va quindi, rispettivamente, dai 14 ai 30 giorni) nell’ipotesi in cui il conducente si sia reso responsabile di un incidente stradale, anche nel caso in cui in tale evento non siano coinvolte altre persone o cose.