Bollette, stangata per l'Italia: l'elettricità si paga il 70% in più di Parigi

Caro bollette, spuntano però anche spiragli di ottimismo: in arrivo aumenti più contenuti per le tariffe del gas di ottobre

Un'altra tegola s'abbatte nelle tasche degli italiani in tema d'energia: secondo l'ultima analisi comparativa realizzata da Confcommercio in collaborazione con Nomisma Energia nella Penisola alberghi, ristoranti e alimentari registrano una spesa elettrica mediamente superiore del 70% rispetto alla vicina Francia e del 27% della Spagna. Il motivo? Tra le prime cause spunta sicuramente la mancata diversificazione delle fonti energetiche, le forniture e i canali di approvigionamento.

Ma non è tutto. Da Nomisma Energia arrivano anche spiragli di ottimismo: il presidente Davide Tabarelli, interpellato dall' agenzia Ansa, in vista della comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato, in programma per giovedì prossimo, ha rivelato che gli aumenti delle bollette del gas del mese di ottobre saranno più contenuti rispetto alle previsioni di un +70%, grazie anche all'aggiornamento tariffario mensile anzichè trimestrale. Disposizioni che, secondo Tabarelli, "si potrebbero applicare anche all'elettricità".

Caro bollette, le famiglie nei primi mesi del 2022 hanno perso 77 miliardi di ptoere d'acquisto