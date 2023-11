“Bombeer”, la birra di Bobo Vieri è un mega flop: ricavi dimezzati in un anno

"Boombeer", la birra di Bobo Vieri è un mega flop. Ricavi dimezzati e utile di soli 2mila euro



“Bombeer”, la birra lager a bassa fermentazione del “bomber” Christian “Bobo” Vieri da lui lanciata tre anni fa non si sta rivelando un grande affare. Il bilancio del 2022 di Bombeer srl, infatti, s’è chiuso con un utile di soli 2 mila euro mentre i ricavi anno su anno si sono praticamente dimezzati passando da oltre un milione a 505mila euro. Nell’agosto del 2020 la birra annunciata in pompa magna: una novità nata dalla collaborazione tra due aziende italiane, “uno dei migliori birrifici italiani per qualità e filiera” (il nome non fu mai svelato) e ovviamente il mitico ex cannoniere della nazionale italiana.

Apparentemente il prodotto ebbe un discreto successo nei canali in cui fu proposto, poi fisiologicamente scomparve delle cronache di settore. Recentemente Bombeer è tornata d’attualità avendo siglato con la S.S. Lazio un contratto di collaborazione di durata quadriennale, grazie al quale sarà prodotta una birra in licenza ed in co-branding, dove appariranno entrambi i marchi della squadra bianco azzurra e di “Bombeer – La Birra del Bomber”.

C’è da dire che altre società riconducibili a Vieri mostrano perdite e tutte ruotano alla Christiane Rivaux sas costituita nel 1996 di cui socia accomandataria è la Rivaux, madre di Vieri che ne è accomandante. E così nella galassia dell’accomandita la immobiliare Aussie srl ha chiuso il 2022 in perdita per 12mila euro mentre è di ben 400mila euro il passivo registrato dalla Società Forestale Bifolchi srl, quarto bilancio consecutivo in rosso. Non vanno meglio le cose in Sunny srl, altra società immobiliare e di partecipazioni, che lo scorso anno ha segnato un risultato negativo di 717mila euro e sono in perdita anche Acquarama srl (7mila euro) e Team srl (70mila euro).