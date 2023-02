Bonus 200 e 150 euro, l'Inps corre ai ripari: chi sono i nuovi beneficiari

Bonus 200 e 150 euro in arrivo (ma solo per alcuni): chi ci guadagna

Bonus 200 e 150 euro tornano sul tavolo dell'Inps, l'Ente Nazionale per la Previdenza. I sostegni economici introdotti dall'ex governo Draghi grazie ai vari decreti Aiuti varati nel corso della Legislatura continuano ad essere erogati (ma non per tutti). L'Inps starebbe infatti correndo ai ripari, riesaminando alcune domande di bonus scartati. Vediamo quindi nel dettaglio: a chi spettano i bonus 200 e 150 euro? Come è possibile richiederli? Quando arriveranno? Ecco la guida.