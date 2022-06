Bonus 200 euro anche per i pensionati, ecco come funziona

Bonus 200 euro anche per i pensionati

Si avvicina l'arrivo del bonus da 200 euro, l'indennità prevista dal Dl Aiuti che tra poco meno di un mese arriverà nelle tasche di molti italiani come lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori domestici, e anche pensionati. Per riceve il bonus da 200 euro occorre essere residenti in Italia e aver avuto un reddito non superiore a 35mila nel 2021. L'erogazione avverrà nel mese di luglio e non sarà necessario presentare alcuna domanda. Vediamo insieme come funziona.