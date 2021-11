Bonus affitto, detrazioni: tetto giù. Le ultime news sulla manovra

Bonus affitto giovani 2021: tetto massimo, le novità

Novità in tema di bonus affitto casa per i giovani: il tetto massimo, secondo le ultime legate al nuovo testo della Manovra, cambia. L’agevolazione destinata alla fascia tra i 20 e i 31 anni non compiuti (destinata a coloro che vanno a vivere da soli prendendo una casa o una parte di essa in affitto come abitazione principale e hanno un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro) sarà pari a 2.000 euro e non più 2.400.

Bonus affitto detrazione: scende il limite

Si tratta di un'evoluzione perché la bozza di ottobre legata al bonus affitto 2021 prevedeva uno sconto fiscale per i giovani da 20 a 31 anni: l'idea era per i primi quattro anni sarebbe stata attuato una detrazione del 20% dell’ammontare del canone di locazione nel limite massimo di 2.400 euro. Stando al nuovo documento di bozza il limite annuo alla detrazione si abbassa da da 2.400 a 2mila euro. È stato inoltre introdotto un tetto minimo, ovvero un contributo erogato anche se il 20% dell’affitto dovesse risultare più basso, pari a 991,60 euro. Il contributo spetta ai beneficiari per i primi 4 anni della durata del contratto. ”Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro” spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60 ”ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione”. Tra i requisiti richiesti c'è che deve essere siglato un contratto di locazione (legge 431/98), per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

