Pensioni, tredicesima a dicembre e pure bonus Natale: quanto è, a chi spetta

Pensioni, pagamento a dicembre, tredicesima e bonus Natale

Dicembre ricco in tema di pensioni. Come sempre oltre all'assegno, arriva anche la tredicesima. Perlatro il pagamento sarà anche anticipato. Ma non basta. Sotto l'albero ci sarà anche una gratifica che molti hanno ribattezzato Bonus Natale. Per molti, ma non per tutti.

Pensioni, tredicesima e bonus Natale a dicembre: quanto è, a chi spetta

Di cosa si tratta? E' presto detto. Questo importo aggiuntivo (nel 2020 si era trattato di 154,94 euro) spetta ai pensionati il cui trattamento non supera una certa soglia di reddito, venne introdotto dalla legge finanziaria 2001, viene erogato a coloro che percepiscono una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali. Dunque, il bonus Natale per intero viene dato a chi ha una pensione inferiore o uguale a 6.695,91 euro. Se invece l’importo complessivo delle pensioni è compreso tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, al pensionato viene data la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni. Oltre la soglia dei 6.850 euro non si ha diritto ad alcuna maggiorazione a dicembre 2021. Il limite di reddito personale che non deve essere superato per ricevere l'importo aggiuntivo è di 10.043,87 euro. Nel caso di pensionato con conouge, il reddito complessivo tra il titolare della pensione ed il 'compagno o compagna' non deve superare 20.087,73 euro annui.

Pensioni, bonus Natale: a chi non viene riconosciuto

Il Bonus natale o bonus tredicesima sulla pensione non viene riconosciuto ad alcune categorie. Ossia chi detiene: pensione di invalidità civile, di assegni sociali e pensioni sociali, pensioni supplementari, di indennizzi dei commercianti, di pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda, di pensioni internazionali non tassate in Italia.