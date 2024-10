Bonus casa, detrazioni al 50% ma solo per alcuni: a chi spetta l'incentivo e come accedervi

Bonus casa 2025, la detrazione al 50% spetta solo ai lavori per la prima casa. L'agevolazione si riduce al 36% per la seconda casa

Con la nuova Manovra il bonus casa 2025 permette di accedere all'agevolazione soltanto per i lavori sulla prima casa ma si è scelto di confermarla al 50%. L'incentivo calerà invece al 36% se si tratta di una seconda casa. Si può usufruire del bonus casa 2025 entro gennaio dell'anno prossimo e scegliere di spalmare la detrazione su 10 anni.

L'intenzione del Governo resta quella di rispettare la legge sull'aggiornamento catastale da parte di chi ha usufruito del Superbonus 110% negli anni passati. "Andremo a vedere se i beneficiari del Superbonus hanno comunicato la variazione della rendita all’Agenzia delle entrate, come sono obbligati a fare: così i Comuni potranno contare su qualche risorsa in più", ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il Governo ha pronte una serie di misure per mappare le cosiddette "case fantasma", che sono nei registri del Catasto.