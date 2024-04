Bonus edilizi, truffe per 15mld. Scattano i controlli dei Comuni casa per casa

Bonus edilizi, messi comunali e polizia municipale nelle case per fare verifiche

La situazione relativa ai bonus edilizi è davvero fuori controllo. Non più solo il Mef adesso hanno deciso di attivarsi anche i singoli Comuni. Scatteranno controlli a tappeto casa per casa per analizzare le singole situazioni di chi ha usufruito di queste agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni di appartamenti e immobili vari. Quando il contatore delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura inizia a rallentare, tocca quota 15 miliardi di euro il totale delle truffe registrate. Anche se le problematiche legate alle cessioni - riporta Il Sole 24 Ore - riguardano allo stesso modo la Super Ace: questo credito di imposta ha accumulato truffe per 100 milioni, su poco più di 500 milioni di cessioni comunicate. Così, il Governo si prepara ad abbandonare la strumentazione messa a punto dai precedenti esecutivi per facilitare l’utilizzo degli sconti casa. Rinunciando a misure agevolative automatiche (tradotto: i crediti di imposta), a beneficio di strumenti più facilmente monitorabili, come i contributi diretti e le detrazioni. È questa la prima traccia del riassetto in arrivo per le agevolazioni in scadenza nel 2024.

Guardando a tutti i bonus casa, - prosegue Il Sole - sono state scoperte e bloccate truffe per 15 miliardi su oltre 219 miliardi di comunicazioni. Inoltre, ha ricordato il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini in audizione in Commissione Finanze, sono "in corso verifiche fiscali sui crediti oggetto di compensazione, che stanno portando all’emissione di atti di recupero nei confronti dei responsabili". A effettuare materialmente queste verifiche casa per casa potrebbero essere i tecnici comunali, insieme alla polizia municipale. Solo le amministrazioni locali, infatti, avrebbero la presenza capillare sul territorio essenziale per un’operazione del genere.