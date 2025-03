Bonus elettrodomestici 2025, la svolta: no click day e sconto direttamente in fattura

Addio al click day e via libera al contributo diretto: il bonus elettrodomestici 2025 si prepara a diventare operativo, dopo mesi di ritardi e incertezze. Introdotto con la Legge di Bilancio 2024, l’incentivo all’acquisto di nuovi apparecchi a basso consumo energetico ha finalmente trovato una sua forma attuativa, grazie a un emendamento al decreto Bollette presentato da Fratelli d’Italia e sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il contributo: i 100 euro possono diventare 200

Il contributo previsto può coprire fino al 30% del costo dell’elettrodomestico, per un massimo di 100 euro. La soglia raddoppia, fino a 200 euro, per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro. L’incentivo sarà disponibile fino all’esaurimento delle risorse, con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro. Tuttavia, una parte di questi fondi (fino al 4%) sarà destinata ai costi gestionali delle piattaforme PagoPA e Invitalia, riducendo la cifra effettivamente erogabile a circa 48 milioni.

La classe energetica e la tutela dei prodotti Made in Europe

Uno dei nodi principali che avevano rallentato l’attivazione del bonus era la soglia minima di efficienza energetica richiesta per accedere al contributo. Inizialmente era stata fissata alla classe energetica B, ma questa condizione avrebbe escluso buona parte dei prodotti realizzati in Italia. L’emendamento ha quindi eliminato il vincolo, sposando una logica di sostegno al comparto manifatturiero europeo: gli elettrodomestici incentivati dovranno essere prodotti in uno stabilimento collocato all’interno dell’Unione europea e accompagnati dallo smaltimento dell’apparecchio sostituito, a condizione che questo sia di classe energetica inferiore rispetto al nuovo.

Bonus elettrodomestici 2025: sconto direttamente in fattura all'acquisto

Il meccanismo di accesso al bonus sarà semplice e diretto: non sarà più necessario partecipare a un click day. Il contributo verrà riconosciuto come sconto immediato in fattura al momento dell’acquisto. Sarà poi il venditore a recuperare lo sconto tramite credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Un modello già sperimentato con il bonus TV del 2021.

Su quali prodotti è possibile chiedere il bonus elettrodomestici 2025

La gestione dell’intera misura sarà affidata alla piattaforma PagoPA, mentre le attività istruttorie, di verifica e controllo saranno svolte da Invitalia. Resta ancora da attendere l’emanazione del decreto interministeriale attuativo, che sarà firmato dal MIMIT e dal MEF, e che definirà nel dettaglio l’elenco dei prodotti ammissibili. Tra gli elettrodomestici soggetti a etichettatura energetica obbligatoria rientrano frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura, climatizzatori, ventilatori, lampade, televisori e altri display elettronici.

Il bonus mobili ed elettrodomestici per le ristrutturazioni edilizie

Resta nel frattempo in vigore anche un’altra misura: il bonus mobili ed elettrodomestici legato alla ristrutturazione edilizia. In questo caso si tratta di una detrazione IRPEF del 50% per chi acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione. Il tetto di spesa massimo è di 5.000 euro per il 2025, comprensivo di costi di trasporto e montaggio, e la detrazione va suddivisa in dieci quote annuali. Il pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico, carta di debito o credito).

Il bonus elettrodomestici 2025 si inserisce dunque in un contesto più ampio di misure a sostegno della transizione energetica e del potere d’acquisto delle famiglie, strizzando l’occhio anche alla filiera industriale europea. In attesa del decreto attuativo, l’approvazione del Dl Bollette rappresenta il passaggio chiave per l’avvio effettivo del provvedimento.



LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE ECONOMIA