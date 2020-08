Bonus Inps, Tridico: "Importante era pagare subito. Poi i controlli"

"Con il decreto cura Italia il governo ha cercato di dare una risposta veloce ai cittadini che ne avevano bisogno, in momenti convulsi". Lo ha sottolineato Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, iniziando l'audizione informale in commissione Lavoro della Camera sulla vicenda del bonus per gli autonomi percepito da alcuni deputati.

Scandalo bonus: Tridico, ad autonomi beneficio in 15 giorni

"L'Istituto ha risposto in modo efficace predisponendo una misura che non esisteva, appunto il bonus degli autonomi, lo ha elargito in 15 giorni". Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, in audizione informale in commissione Lavoro della Camera sulle modalita' di richiesta e liquidazione del bonus in favore dei lavoratori autonomi, sulle categorie di destinatari di tale bonus nonche' sulle relative attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte dell'Istituto.

Scandalo Bonus: Tridico, importante pagare subito. Poi controlli

Quando il bonus di 600 euro e' stato istituito "l'importante era pagare e non controllare, pagare subito e successivamente controllare". Lo ha affermato Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, in audizione informale in commissione Lavoro della Camera sulle modalita' di richiesta e liquidazione del bonus in favore dei lavoratori autonomi, sulle categorie di destinatari di tale bonus nonche' sulle relative attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte dell'Istituto. E ha aggiunto: "Ora si apre la fase dei controlli, sui quali saremo altrettanto attenti".

Inps, Tridico: Non abbiamo dato i nomi, usciti per autodenunce

“I nomi dei politici che hanno preso il bonus non li abbiamo dati. Sono usciti perché si sono autodenunciati”. Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera, sulle modalità di richiesta e liquidazione del bonus in favore dei lavoratori autonomi, sulle categorie di destinatari di tale bonus nonché sulle relative attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte dell'Istituto.