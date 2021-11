Bonus natalizio 2021 fino a 1400 euro: come richiederlo e requisiti

Bonus natalizio 2021, domanda e requisiti: ecco come ottenere fino a 1400 da spendere per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità

Si parla molto del cosiddetto Bonus natalizio 2021 per aver fino a 1.400 euro da spendere durante le prossime festività. In realtà non si tratta di un voucher come per il Bonus terme o il buono veicolo sicuro per la revisione auto ma dell'erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità per aiuatare le famiglie durante il periodo della pandemia di Covid-19 come già previsto dal Decreto Ristori e rifinanziato tramite il decreto Sostegni Bis.

Bonus natalizio 2021: domanda e requisiti

Per il bonus natalizio 2021 sono stati stanziati 500 milioni di euro così suddivisi:

50% in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune

50% in base alla differenza del valore del reddito pro capite per ogni Comune rispetto al valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione

I fondi vengono gestiti direttamente dalle amministrazioni locali, che si occuperanno anche della pullicazione del relativo bando con i requisiti per accedere al bonus natalizio 2021. Alcuni Comuni hanno approvato ulteriori finanziamenti per il 2021. Il consiglio è quindi quello di tenere sott'occhio le comunicazioni sul sito del vostro Comune di residenza. In linea di massima il bonus natalizio spetta sia a nuclei familiari di una o più persone o con figli. La prorità va a chi non riceve alcun tipo di sostegno pubblico.