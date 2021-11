Bonus terme al via da lunedì, sconti fino a 200 euro

Bonus terme 2021, al via da lunedì 8 novembre: intervento da 53 milioni di euro

Via libera da lunedì 8 novembre dalle ore 12.00 alle prenotazioni per il bonus terme. Non ci sarà un vero e proprio "click day", metodo usato più volte per altre tipologie di bonus, come quello bici ( ne avevamo parlato qui ): sarà fondamentale la prenotazione presso le strutture accreditate. L'elenco delle strutture sarà disponibile sul sito di Invitalia. Il bonus consiste in uno sconto di 200 euro, sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti. Si tratta di un bonus individuale, non cedibile e svincolato dall’acquisto di ulteriori servizi.

Il bonus terme è esteso a tutti: non è legato alla presentazione dell'Isee, dal nucleo famigliare, o dal reddito. Lo sconto ammonta quindi al 100% del prezzo d'acquisto di tutti i servizi termali, sia quelli inerenti al wellness e beauty, fino a un massimo di 200 euro a persona. Il bonus terme potrà essere richiesto direttamente alle strutture accredite sulla piattaforma online di Invitalia. Già dal 28 ottobre le prenotazioni sono aperte.

Per usufruire del bonus terme basterà quindi registrarsi sui portali della pubblica amministrazione, e prenotare la struttura. Ciascun cittdino, purchè maggiorenne, potrà utilizzare l'incentivo fino a 60 giorni dalla data di emissione: scaduti i due mesi il bonus sarà inutilizzabile. Le risorse messe in campo per l'iintervento sono pari a 53 milioni di euro.