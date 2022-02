Bonus prima casa, tutte le novità dal Milleproroghe

Bonus prima casa, importanti novità dal decreto Milleproroghe: ecco che cosa cambia

Importanti novità in arrivo sul bonus prima casa 2021: tutti gli aventi diritto nel corso del 2022 potranno tirare un sospiro di sollievo sui termini di scadenza. Questo perchè grazie al decreto Milleproroghe e a un'emergenza sanitaria ancora non del tutto conclusa il bonus casa 2021 potrà prolungare gli adempimenti.

Innanzitutto, riavvolgiamo un attimo il nastro. In che cosa consistente esattamente il bonus prima casa? Il bonus prima casa 2021 consiste nella "possibilità di usufruire di importanti incentivi e agevolazioni fiscali legate all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. Nello specifico, grazie al bonus fiscale sull’acquisto della prima casa, è prevista la riduzione dell’Iva, dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale", si legge su Money.it.

Bonus prima casa 2021, agevolazioni e nuovi termini di scadenza

Le agevolazioni variano nelcas o di acquisto della prima casa da un soggetto privato o da un’impresa soggetta ad Iva. Per chi compra casa da un privato, o da un’azienda che vende in esenzione Iva, è prevista la riduzione dell’imposta di registro dal 9% al 2%, da calcolare in base al valore catastale dell’immobile. L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale dovute sono invece pari all’importo fisso di 50 euro. Per chi compra invece da un’impresa, tenuta quindi ad applicare l’Iva, l’imposta dovuta è del 4% e non del 10%. Imposta di registro, ipotecaria e catastale sono invece pari a 200 euro ciascuna. Per richiedere le agevolazioni prima casa 2021 è importante rispettare specifici requisiti, come quello di non essere già in possesso di un immobile e avere acquisito la residenza nel comune da almeno 18 mesi.

Bonus prima casa 2021 e decreto Milleproroghe

Ma ora con il decreto Milleproroghe che cosa accade al bonus prima casa 2021? Come spiega il sito online Invesitreoggi.it "in considerazione della pandemia, per evitare la decadenza dai benefici “prima casa” l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 aveva sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Successivamente, il decreto “Milleproroghe” 2020 (decreto legge n. 183/2020, articolo 3 – comma 11-quinquies) ha portato la sospensione al 31 dicembre 2021". "Pertanto, prosegue il sito, i termini entro i quali bisognava porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa hanno ripreso decorrenza dal 1° gennaio 2022".

Arriviamo quindi ai nuovi termini di sospensione nel decreto Milleproroghe: "in fase di conversione in legge del del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe 2021, è stato approvato un emendamento che allunga il periodo di sospensione al 31 marzo 2022. Da qui, i termini per porre in atto gli adempimenti necessari per beneficiare delle agevolazioni prima casa, saranno sospesi fino al 31 marzo 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021".