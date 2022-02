Bonus psicologo, come richiederlo: 600 euro per la cura dello stress da Covid

Bonus psicologo: come richiedere il voucher fino a 600 euro da spendere per la terapia e requisiti

Il Covid-19 ha causato danni non solo all'economia ma anche alla salute mentale degli italiani, provati da mesi di restrizioni, difficoltà e una socialità ridotta quasi a zero nei momenti più duri della pandemia. Il problema ha colpito in particolare i giovani. Per aiutare le persone che soffrono di stress e depressione a causa del Coronavirus ieri notte è stato approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera il bonus psicologo che non era stato incluso nella Legge di Bilancio 2022. Ora si attende l'approvazione dell'Aula.

Il bonus psicologo prevede un voucher da 200 fino a 600 euro per pagare il servizio offerto da "specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti", si legge nel testo approvato dalle Commissioni. L'entità della somma dipenderà dalle diverse fasce ISEE. L'obiettivo è quello di "potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress".

Bonus psicologo, come richiederlo e requisiti

Il bonus psicologo potrà essere richiesto anche da chi vive uno stato di malessere non causato direttamente dal Covid-19. I soggetti privilegiati saranno soprattutto adolescenti e bambini ed in particolare quelli che appartengono a famiglie a basso reddito. I ministeri della Salute e dell'Economia emaneranno a breve un decreto con maggiori dettagli sul bonus psicologo come richiederlo e requisiti.

Stando alle ultime informazioni il voucher, che verrà erogato dal medico di base, permetterà di acquistare un pacchetto di 6-10 sedute da uno psichiatra o psicologo e pare saranno esclusi dall'incentivo i redditi ISEE superiori ai 50mila euro. E' possibile che siano previsti anche dei parametri di diagnosi per l'accesso al bonus psicologo.

Per il bonus psicologo il governo ha stanziato 20 milioni di euro, di cui metà per il potenziamento delle strutture e il resto per gli incentivi alle famiglie che necessitano di terapia.

