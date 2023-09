Bonus riscaldamento 2023: sconti a partire da ottobre, chi ci guadagna

Bonus riscaldamento: se i prezzi dell'energia torneranno a salire potrebbe essere lanciato da ottobre un contributo fisso con valore differente in base alle zone climatiche

Il 30 settembre scadono i bonus pensati per alleggerire il peso delle bolletta elettrica sul portafoglio degli italiani. Il Governo ha lasciato intendere di avere in cantiere nuove forme di sostegno che seguirà l'attuale bonus bollette prolungato con il Decreto Bollette bis. Non dimentichiamo che fino alla fine del mese si usufruisce anche del taglio dell'Iva del 5% e il bonus sociale esteso anche ai redditi fino a 15mila euro.

Ad oggi non sembra che il rinnovo del bonus bollette sia una priorità del Governo, anche perché c'è tempo fino al 30 settembre per decidere in merito. In più il costo del gas sta calando e ciò rende la misura meno urgente. Resterà comunque valido dal primo ottobre il bonus social nella sua forma originale.

Non si esclude comunque che se il costo dell'energia tornasse a impennarsi possa essere introdotto un bonus riscaldamento. Si tratta di un incentivo senza soglie di reddito (ad eccezione di chi già percepisce il bonus sociale) che potrebbe partire ad ottobre e si configurerà come un contributo fisso differenziato in base alla zona climatica di residenza. A calcolarne l'entità sara l'Arera. Per chi abita nelle località più fredde potrebbe quindi essere più elevato.