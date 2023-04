Bonus trasporti 2023: come avere 60 euro di sconto sui mezzi pubblici

Bonus trasporti 2023: cosa cambia rispetto all'incentivo del 2022, quali sono i requisiti e come fare la richiesta

Il bonus trasporti 2023 dovrebbe diventare a breve una realtà. Si attende solo l'ok definitivo da parte della Corte dei Conti per rendere disponibile online la piattaforma per la richiesta. Per quanto riguarda l'incentivo non cambia molto rispetto all'anno scorso sia in termini di importo che di funzionamento. Sono però diversi i requisiti per accedervi.

Bonus trasporti 2023: requisiti e come richiederlo

A cambiare solo i requisiti reddituali visto che lo scorso anno potevano richiederlo coloro che avevano un reddito fino a 35.000 euro e quest’anno, invece, potranno richiederlo coloro che hanno avuto, nell’anno passato, un reddito fino a 20.000 euro.

Il bonus trasporti 2023 consisterà in un voucher di 60 euro che si potrà spendere per acquistare abbonamenti per il trasporto pubblico sia mensile sia annuale. Sarà possibile richiederlo solo una volta al mese, quindi i cittadini con abbonamento annuale potranno utilizzare il bonus solo per una mensilità e non per quelle successive.

Per quanto riguarda i requisiti, l'accesso al bonus trasporti 2023 si basa sul reddito personale e non all'ISEE familiare. Basta non superare un reddito di 20mila euro l'anno. La piattaforma per la richiesta dovrebbe essere disponibile a partire da aprile e per accedervi si potranno utilizzare SPID o Cie.