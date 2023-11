Bonus trasporti, nuovo click day dall'1 dicembre. Ecco cosa serve sapere

Buonus trasporti, a dicembre nuovo click day: tutte le novità

Ripartiranno a breve le richieste per il Bonus Trasporti 2023, la misura già introdotta lo scorso anno per supportare famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché del trasporto ferroviario nazionale. I fondi sono attualmente esauriti, ma dal 1° dicembre 2023 saranno rese disponibili le eventuali risorse residue generate dal mancato utilizzo dei bonus rilasciati nel mese di novembre.

Bonus trasporti, nuovo click day dall'1 dicembre

Nonostante il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria, c’è dunque ancora speranza di ottenere il Bonus Trasporti 2023. Gli eventuali nuovi fondi saranno resi disponibili a partire dalle ore 8:00 di venerdì 1 dicembre 2023. Visto che il plafond sarà molto ridotto e quasi certamente non riuscirà a soddisfare tutte le domande, gli interessati sono invitati a prenotarsi sull’apposita piattaforma web già alle 8:00 in punto, muniti di SPID o CIE. Il provvedimento è pensato soprattutto per aiutare le persone economicamente più fragili e maggiormente colpite dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici. Ma allo stesso tempo, incentivando l’uso dei mezzi pubblici a scapito dei veicoli privati, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale.

Ecco come funziona il bonus trasporti

Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario a seguito dell’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di un abbonamento, annuale, plurimensile o mensile (con esclusione, per ciò che concerne il trasporto ferroviario nazionale, dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino).

Il bonus è nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Tuttavia è possibile fare una richiesta al mese, quindi non c’è il limite di un solo buono per persona fisica. Ovviamente tutto dipende dalla disponibilità dei fondi.

È importante sapere che possono richiedere il Bonus trasporti 2023 solamente le persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Se non si conosce in anticipo il costo dell’abbonamento, si può richiedere sempre un bonus da 60 euro, se l’abbonamento costa meno i fondi non utilizzati tornano nella piattaforma.

Le modalità operative per ottenere il bonus trasporti

Per richiedere il Bonus trasporti 2023 bisogna accedere al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’accesso è possibile esclusivamente tramite SPID o CIE. Al momento di formulare la richiesta occorre fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, indicando nel contempo l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico. Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e dev’essere utilizzato entro il mese di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. È possibile richiedere il Bonus Trasporti sia a titolo personale sia per conto di un minore fiscalmente a carico.