Bonus trasporti, stanziati altri fondi. Ecco tutte le novità di novembre

Bonus trasporti 2023 rifinanziato, ecco come fare domanda

In questi giorni non si fa altro che parlare di manovra finanziaria, tra pensioni, rivalutazioni, aumento di piccole tasse e bonus. Tra questi c'è anche quello dedicato ai trasporti. Il Ministero ha infatti fatto sapere che l'agevolazione verrà rifinanziata: sono stati stanziati ulteriori 35 milioni di euro per far fronte alle numerose richieste dei cittadini.

Ma quando si potrà fare domanda per il bonus trasporti? Dal primo novembre 2023 si potrà accedere alla piattaforma del governo per "prenotare" il bonus. A partire dalle 8, tramite SPID o Carta di Identità Elettronica, si potrà entrare nella piattaforma digitale ministeriale per la richiesta del bonus, all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per questo mese oltre ai fondi non utilizzati a ottobre- che saranno di nuovo disponibili durante il click day di novembre- si aggiungono gli altri 35 milioni.

Vediamo nello specifio i passaggi utili per richiedere il bonus trasporti: collegarsi al sito bonustrasporti.lavoro. gov. it; accedere con SPID o CIE alla piattaforma, indicare il codice fiscale del beneficiario e spuntare la casella per l'ISEE. Per inoltrare la domanda non è necessario presentare l'ISEE ma solo spuntare la casella inerente all'autodichiarazione. Il bonus trasporti di 60 euro per studenti si può richiedere per sé o per un figlio minorenne fiscalmente a carico, mentre i maggiorenni dovranno provvedere autonomamente.