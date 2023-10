Bonus trasporti, dopo 11 ore fondi finiti: 60€ per Isee inferiore ai 20mila

Bonus trasporti, fondi esauriti dopo poche ore. Si potrà riprovare a novembre

Il governo Meloni aveva lanciato l'iniziativa del bonus trasporti, ma neanche il tempo di attivarlo che i soldi sono già finiti. Il "click day" era partito alle 8 ieri mattina. Una corsa per ottenere un contributo di 60 euro per l’abbonamento al trasporto pubblico locale ma dopo 11 ore le risorse messe a disposizione erano già terminate. "Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria”, si legge ora sul sito. "Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande dalle 8 del primo novembre 2023. La piattaforma resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse".

È andata comunque meglio dello scorso 1 settembre quando la corsa al bonus - si legge su Il Fatto Quotidiano - era durata appena un’ora. Proprio l'"assalto" di un mese fa aveva indotto il governo a stanziare altri 12 milioni di euro per soddisfare le richieste. Ad aver diritto al contributo sono coloro che hanno un reddito Isee non superiore a 20mila euro e si può fare una sola richiesta al mese, che sia per un abbonamento mensile o annuale. In meno di sei mesi dalla prima apertura del bando sono stati così distribuiti 108.769.318,26 euro, controvalore di 2.134.354 bonus emessi. La misura trova apprezzamento, in particolare, per la platea giovanile (oltre la metà dei beneficiari é under 30, il 57,2%).