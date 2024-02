Bonus trasporti febbraio 2024, cambia tutto: come richiederlo e requisiti

Il Bonus Trasporti da dicembre 2023 è incluso nella Carta Dedicata a Te per le famiglie con reddito inferiore ai 15mila euro e altre agevolazioni

Il Bonus Trasporti ha permesso di ottenere un buono da 60 euro per l'acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico mensile o annuale inizialmente per coloro che hanno un reddito ISEE inferiore ai 35mila euro ma da febbraio le cose sono radicalmente cambiate. L'incentivo a causa della Legge di Bilancio 2024 non è più disponibile a causa dell'esaurimento dei fondi. L'ultimo click day per richiederlo online risale a dicembre 2023.

Di recente la platea di beneficiari per il Bonus Trasporti è ridotta alle famiglie con ISEE inferiore ai 15mila euro e destinari della Carta Dedicata a Te. L'incentivo era stato pensato come un credito di 382,5 euro per l'acquisto di beni alimentari ma oggi consente di accedere anche al Bonus Carburante e Bonus Trasporti.

La carta viene erogata automaticamente agli aventi diritto. Sono esenti le famiglie con un membro che percepisce: