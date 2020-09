Borsa italiana, da Lse trattative in esclusiva con Euronext - Cdp Equity

Euronext e Cdp Equity hanno avviato negoziazioni in esclusiva con il London Stock Exchange Group per l'acquisizione del gruppo Borsa Italiana, insieme a Intesa Sanpaolo. Lo comunicano le società. "Non può esserci alcuna certezza che l'operazione venga portata a termine", spiegano le società in una nota in cui si forniscono una serie di dettagli sulla proposta presentata ai britannici. L’aggregazione è volta a creare un operatore con "l’ambizione di proseguire nella creazione dell’infrastruttura dell’Unione dei mercati dei capitali in Europa". L’Italia, attraverso Borsa Italiana, diventerebbe il principale contributore in termini di ricavi del gruppo Euronext post aggregazione e pertanto, all’interno del modello federale di Euronext, sarebbe presente con propri rappresentanti fra gli azionisti di riferimento, nel consiglio di sorveglianza, nel consiglio di gestione e collegio dei regolatori.