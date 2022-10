Borsa di Milano in volo: guadagna oltre il 2%. Giù il prezzo del gas

La Borsa di Milano guadagna oltre il 2%

Andamento positivo per Piazza Affari: in apertura l'indice Ftse Mib sale oltre i 21.400 punti, in aumento del 2,1% rispetto alla chiusura di ieri. Apertura in leggero calo anche per lo spread: il differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi si attesta intorno a 227 punti. Già ieri il dato era sceso nettamente sulla scia del calo delle tensioni sui mercati di titoli di Stato a seguito del 'ripensamento' del governo britannico sul piano di tagli delle tasse che ha avuto un effetto positivo sul settore obbligazionario. Il rendimento dei titoli italiani si attesta al 4,08%.

Il prezzo del gas cala ancora e in avvio di contrattazioni all'hub di riferimento europeo Ttf il contratto per novembre è scambiato a 163 euro per megawattora, -4% rispetto alla chiusura di ieri. Il prezzo viaggia sui minimi dalla fine di luglio. Il livello delle riserve di gas nei depositi sotterranei europei è vicino all'87% e gli impianti in Germania sono pieni per oltre il 91%. Il gas proveniente dalla Russia rappresenta ora solo il 9% circa, rispetto al 40% prima della guerra in Ucraina e la Norvegia è ora il principale fornitore dell'Ue.

Il prezzo dell'oro viaggia sui massimi di 3 settimane, poiché il calo dei rendimenti del Tesoro Usa ha parzialmente compensato l'aggressiva stretta monetaria della Fed per domare la corsa dell'inflazione. L'oro spot ha toccato il massimo dal 14 settembre a 1.702,39 dollari l'oncia.