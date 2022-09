Borsa, dopo un giovedì nero l'Ue rialza la testa: Milano +1,6%. Spread giù

Borse, sotto i riflettori di Milano i titoli Banca Generali (+19,12% a 28,6 euro) e Mediobanca (+5,89% a 8,06 euro) sui rumors di una possibile integrazione

Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, che in linea con il rimbalzo delle altre Borse europee e sulla scia del miglioramento di Wall Street, tenta un recupero alla fine di un trimestre difficile per i mercati azionari. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha guadagnato l'1,45 a 20.648,85 punti. La performance di settembre è comunque negativa, pari a ribasso di circa il 5,4%. A Parigi il Cac40 ha chiuso con un rialzo dell'1,51%, a Francoforte il Dax è salito dell'1,14%.

Sotto i riflettori i titoli Banca Generali (+19,12% a 28,6 euro) e Mediobanca (+5,89% a 8,06 euro) sulle scommesse circa una possibile integrazione dopo le indiscrezioni, riportate da Bloomberg, secondo cui il gruppo Generali starebbe valutando un accordo con la società d'investimento Usa Guggenheim Partners per acquisirne in tutto o in parte le attività di asset management e avrebbe, a tal proposito, preso in considerazione la vendita della sua controllata all'istituto di piazzetta Cuccia come una delle opzioni per contribuire a finanziare l'eventuale operazione.

Sugli scudi anche Saipem (+5,11%), Prysmian (+4,63%), Banca Mediolanum (+4,32%) e Tim (+4,22%). Sul fronte dei nostri titoli di Stato, lo spread ha chiuso in calo a 239 punti, con il rendimento del Btp decennale al 4,51% dai 243 della chiusura precedente. Atteso un pronunciamento di Moody's sul rating italiano, alla luce anche dell'esito delle elezioni politivche italiane.

