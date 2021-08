Borsa, dopo le trattative Mps perde un altro 0,05%, Unicredit recupera lo 0,4%

Dopo mesi di rumors, è ripartito il risiko bancario italiano: Siena e Milano voleranno presto a nozze? Il possibile matrimonio Unicredit-Mps è il tema caldo del momento. Una cosa è certa: Il Mef e Unicredit “hanno approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio”. Tra i principali presupposti concordati vi sono: “la neutralità” dell’operazione sul capitale del gruppo Unicredit, oltre che “un accrescimento significativo dell’utile per azione dopo aver considerato le possibili sinergie nette” e “in ogni caso il mantenimento dei livelli attuali di utile per azione anche prima di tener conto delle possibili sinergie al 2023”. Intanto in Borsa, preso atto della possibile fusione e della conseguente bufera politica, i titoli non "brillano" più: Unicredit recupera lo 0,4%, mentre Mps perde un altro 0,5%.