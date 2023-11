Borsa, effetto Powell su Milano: Piazza Affari chiude in calo dello 0,49%

Borsa, a Piazza Affari buon rialzo di Leonardo dopo i conti in crescita

Chiusura di seduta in calo ma sotto i minimi di seduta per il mercato azionario, che nel finale riesce a limare le perdite beneficiando anche dell'avvio positivo di Wall Street. L'indice Ftse segna così -0,49% a 28.504 punti. Piazza Affari si pone in testa alla pattuglia delle borse europee tutte con andamento negativo. Seduta condizionata dalle dichiazioni dei banchieri centrali, prima il presidente della Fed, Powell, che ieri ha dichiarato che "se sarà opportuno inasprire ulteriormente la politica monetaria non esiteremo a farlo", mentre oggi la numero della Bce Lagarde ha precisato che "ci vorranno più di un paio di trimestri" prima che la Banca centrale europea inizi a tagliare i tassi di interesse.

Sul fronte macro tutto fermo, con i dati del Pil del Regno Unito, invariato nel terzo trimestre, e quello della produzione industriale in Italia, invariata a settembre e in calo del 2% su base annua, che certificano una volta di più lo stallo economico. In serata infine è atteso il verdetto di Fitch sul rating sovrano dell'Italia. Sul listino qualche guadagno per il settore petrolifero con i rialzi del greggio, con Eni +0,42%, Tenaris +0,73%.

Buon rialzo per Leonardo (+4,68%) dopo i conti in crescita e la conferma della guidance 2023. Nel complesso positive le banche, con Bper +0,37% e Banco Bpm +0,32%. Unipol +0,31% dopo la trimestrale. Tra le altre blue chip Pirelli giù dell'1,37% dopo i conti e il rinvio della presentazione del piano; nell'industria Prysmian cede il 2,13%, Iveco -2,34%, Cnh -3,29%. Male Diasorin a -4,03% e Campari -3,83%, Moncler -3,10%, mentre nell'energia giù Snam (-1,70%), Italgas -1,31%.