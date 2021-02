Borsa, Europa contrastata. Ma a Milano è ancora effetto Draghi

Borse europee contrastate, all'indomani dei nuovi record degli indici S&P500 e Nasdaq. Francoforte segna un frazionale calo dello 0,07%, nel giorno in cui e' stato annunciato che gli ordini tedeschi all'industria a dicembre sono scesi dell'1,9% su base mensile, facendo peggio del consenso. E' ferma Madrid, mentre Parigi sale dello 0,6%.

A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,37%, beneficiando ancora dell'attesa per la formazione del nuovo Governo, mentre il premier incaricato, Mario Draghi, sta portando avanti il giro di consultazioni con le forze politiche. Lo spread e' di nuovo sceso sotto l'importante soglia dei 100 punti: si attesta a 99, livelli minimi dal 2015. Sul fronte macro, intanto, sale l'attesa per l'importante dato americano sul settore del lavoro relativo a gennaio. A Milano le banche rimangono sorvegliate speciali, beneficiando della discesa dello spread.

In particolare e' sotto i riflettori Unicredit (+1,3%), dopo che dalle pagine di Repubblica il presidente designato, Pier Carlo Padoan, ha indicato che il gruppo crescera' anche per linee esterne e non ha escluso che sia valutata un'operazione con Banca Mps (+3%). Intesa Sanpaolo (+1,9%), inoltre, pubblica il bilancio preliminare del 2020. Catalizzano l'attenzione anche le Mediobanca (+0,9%), dopo che nei giorni scorsi il patron di Luxottica, Leonardo Del vecchio, e' salito al 13,2%.

Sono inoltre in agenda i conti di Atlantia, che guadagna lo 0,9%, spinta anche dalla prospettiva che l'arrivo di Draghi possa sbloccare il dossier su Aspi. Enel cede lo 0,3% dopo che ieri a mercati chiusi ha diffuso i numeri del 2020, archiviati con un ebitda stabile a a 17,9 miliardi di euro. Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,1975 dollari (ieri a 1,1976 dollari) e a 126,31 yen (126,273 yen), mentre il biglietto verde vale 105,49 (105,43). Il petrolio e' in rialzo: il wti, contratto con consegna a marzo, guadagna lo 0,9%, portandosi a 56,75 dollari al barile.