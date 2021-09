Borsa, Goldman Sachs punta a quotare la divisione Petershill a Londra

Goldman Sachs punta alla quotazione di Petershill Partners, obiettivo: avere commissioni regolari

Goldman Sachs punta di guadagnare sul boom globale delle private equity quotando Petershill Partners, divisione della banca di Wall Street che acquisisce partecipazioni in asset manager alternativi, in un accordo che potrebbe valutare il portafoglio a più di 5 miliardi di dollari. La Petershill Partners, che detiene quote di minoranza in 19 società di attivi alternativi con una somma di 187 miliardi di dollari di attivi in gestione, ha annunciato ieri di star prendendo in considerazione un'offerta pubblica iniziale (IPO) alla Borsa di Londra. Se andasse a buon fine, sarebbe il più grande business alternativo londinese.

L'IPO prevede di raccogliere 750 milioni di dollari con l'emissione di nuove azioni ordinarie, dando a Petershill più potenza di fuoco per fare acquisizioni. Separatamente, venderà le azioni ordinarie esistenti per ottenere un flottante del 25%, il che significa che può essere incluso nell'indice FTSE. La quotazione è impostata per il valore dell'intera attività per più di 5 miliardi di dollari.

Quando la Petershill è stata fondata dalla banca di Wall Street nel 2007, è stato il primo di una serie di gruppi creati per acquisire partecipazioni in private equity e gestori di investimenti alternativi, cercando di beneficiare dei flussi di entrate ricorrenti di commissioni di gestione e di performance. Tra i concorrenti figurano Dyal Capital, Blackstone’s Strategic Cap ital Holdings e Alpinvest Partners.

La prevista IPO di Petershill è un'ulteriore prova della determinazione dell'amministratore delegato di Goldman Sachs, David Solomon, di espandere la banca statunitense in aree che generano commissioni regolari, come la gestione patrimoniale, riducendo al contempo la sua dipendenza da attività volatili, tra cui azioni e trading obbligazionario. Il mese scorso, in quest’ottica, ha acquistato il ramo gestione patrimoniale dell'assicuratore olandese NN Group per 1,6 miliardi di euro.

Gli investitori hanno aumentato la loro esposizione al private equity e al debito privato alla ricerca di rendimenti in un contesto di bassi tassi di interesse. Le attività nel settore alternative sono destinati a crescere a un tasso annuo composto del 9,8%, da 10.7 trilioni di dollari nel 2020 a 17.2 entro il 2025, secondo la fonte di dati Preqin.

In due anni, i guadagni di Petershill distribuibili ai partner sono più che raddoppiati da $108 milioni nel 2018 a $243 milioni nel 2020, e hanno raggiunto 310 milioni di dollari al 30 giugno, secondo la società. Le partecipazioni di Petershill includono la Caxton Associates, uno dei più antichi fondi speculativi; Pelham Capital di Ross Turner; e la società di acquisizione di tecnologia Accel-KKR