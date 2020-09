Borsa, Gualtieri assegnata nell'interesse pubblico col golden power

Il Governo mette i paletti sulla cessione di Borsa Italiana e di Mts da parte di London Stock Exchange. Gli asset, considerati "strategici" per l'Italia, devono restare nel Mercato Unico e nell'Eurozona. "L'operazione di mercato in corso evidenziera' il valore e le prospettive di sviluppo del gruppo italiano", ha dichiarato in una nota il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, riferendosi all'operazione di acquisizione di Refinitiv da parte di Lse, con quest'ultima che ha sollecitato la presentazione di manifestazioni di interesse ad acquisire Mts ovvero l'intero gruppo Borsa Italiana (composto da Piazza Affari, Elite e appunto Mts).

"Le istituzioni italiane sono coinvolte, e valuteranno, secondo le proprie competenze, i progetti di investimento che saranno configurati - ha precisato il titolare del Tesoro -. Il mio auspicio e' che il gruppo Borsa Italiana trovi la sua collocazione strategica all'interno del Mercato Unico e dell'Eurozona, con partner industriali e finanziari che possano sostenere e rinforzare al meglio il progetto di un mercato dei capitali unico a livello europeo, aperto, spesso e liquido, che connetta tutti i mercati e gli ecosistemi locali. Solo cosi' saremo in grado di sbloccare il reale potenziale, per imprese ed investitori, di un mercato dei capitali pienamente integrato ed efficiente, rafforzando anche la competitivita' a livello mondiale del sistema finanziario europeo".

Il Governo, in stretto raccordo con le autorita' di vigilanza, sta seguendo con attenzione gli sviluppi dell'operazione, precisa la nota del Tesoro, consapevole dell'importanza strategica che Borsa Italiana e Mts hanno per il corretto funzionamento del mercato finanziario italiano e per l'intero sistema economico e produttivo italiano.

Ai sensi della normativa sul golden power e delle normative di settore sui mercati le offerte saranno oggetto di vaglio da parte del Governo e delle autorita' di vigilanza, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitivita', e la tutela degli interessi pubblici sottesi a tali asset strategici. Borsa Italiana puo' dare un contributo fondamentale nella ripartenza del Paese, in particolar modo se cogliera' l'opportunita' di svolgere un ruolo propulsivo nella realizzazione del progetto europeo di integrazione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union).