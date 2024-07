Borsa, i "buy" del momento da Leonardo a Telecom: le azioni da tenere d'occhio

Raccomandazioni di Borsa: le migliori scelte da Ariston a Telecom Italia

L'11 luglio 2024, diverse società di intermediazione e banche d'investimento hanno emesso nuove raccomandazioni di borsa per varie aziende italiane. Ecco un riepilogo delle principali valutazioni secondo il sito Bluerating.com.

Equita ha aggiornato le sue valutazioni come segue:

Ariston: Il target price è stato ridotto da 6,90 a 5,30 euro, a seguito di un aggiornamento al ribasso delle stime per l'EBIT.

Garofalo Health Care: Fair value fissato a 6,50 euro, in scia alla recente operazione di rifinanziamento del debito.

Leonardo: Target price di 23,50 euro, grazie alla possibilità che il Governo italiano aumenti la spesa militare al 1,6% del PIL entro il 2025.

Lottomatica: Obiettivo di 14,80 euro, mentre proseguono le discussioni tra Stato e Regioni per il riordino del gioco "fisico".

Telecom Italia: Fair value di 0,34 euro, supportato dall'upgrade del rating di S&P di due notch a BB con outlook stabile.

JP Morgan ha assegnato un outperform a:

Prysmian: Fair value di 71 euro, evidenziando il riavvio della copertura del titolo e la recente posa di cavi a oltre 2.000 metri di profondità, un nuovo standard per il settore.

Banca Akros ha giudicato buy:

Avio: Migliorato il target price da 13 a 14 euro, grazie al successo del volo inaugurale dell’Ariane 6.

Gas Plus: Target price di 5,60 euro, sostenuto dai risultati positivi a medio termine grazie al picco produttivo.

Imd: Fair value di 2,35 euro, in seguito all'acquisto del 100% di Imd Generators.

Leonardo: Obiettivo di 29 euro, con le consegne del 787 che hanno raggiunto nove unità nel secondo trimestre.

Piaggio: Target di 4 euro, in attesa dei risultati trimestrali del 29 luglio.

Revo Insurance: Fair value di 12,50 euro, grazie all'introduzione di nuove polizze a copertura degli imprevisti in viaggio.



Equita ha inoltre espresso un giudizio accumulate per Technoprobe con un obiettivo di 10,50 euro, in scia ai positivi dati di vendita di TMSC a giugno.

Morgan Stanley ha valutato overweight:

Saipem: Prezzo obiettivo migliorato da 2,75 a 3,40 euro.

Barclays ha assegnato un outperform a:

Saipem: Fair value di 3,20 euro, alzato dai precedenti 2,90 euro.

Queste raccomandazioni forniscono indicazioni preziose agli investitori sulle opportunità di acquisto nel mercato azionario italiano, tenendo conto delle recenti performance aziendali e delle prospettive future.