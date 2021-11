Borsa, i mercati non temono il Covid: in un mese l'Italia cresce del 4,7%

Post Covid, Italia capofila della ripresa: il report di Intermonte

Nonostante i ben noti venti contrari come la scarsità di componenti, l’inflazione delle materie prime e dei costi di spedizione e il preoccupante aumento dei casi di Covid negli Stati Uniti e in Europa, i mercati non sembrano impauriti. In particolare il nostro paese che nell'ultimo mese ha visto crescere il proprio mercato azionario del 4,7%, secondo i dati di Intermonte. Un balzo fortemente positivo, reso anche dalla rilevante accelerazione delle quotazioni.

Analizzando i numeri, vediamo come l'FTSE Italy Mid-Cap (+2,4% nell'ultimo mese) ha sottoperformato l'indice principale del 2,3% (+7,9% YTD su base relativa), mentre l'indice FTSE Italy Small Caps (+4,6% nell'ultimo mese) ha avuto una performance quasi in linea con il mercato nell'ultimo mese, o +25,9% su base relativa dall'inizio del 2021.

Per le performance delle mid/small cap in tutta Europa, l'indice MSCI Europe Small Caps è salito del 3,0% nell'ultimo mese, con una performance migliore delle mid cap italiane ma peggiore delle small cap italiane.

