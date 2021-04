Borsa in era Covid, piangono anche i big. Importi dimezzati per i top manager

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. La pesante crisi economica che ne deriva non guarda in faccia a nessuno. "Piangono" anche i top manager delle società quotate in Borsa. Per i big - si legge sul Sole 24 Ore - gli importi del 2020 sono stati tutti dimezzati. Fulvio Montipò è il manager più pagato tra le società italiane quotate in Borsa nel 2020. Il presidente e amministratore delegato di Interpump Group l’anno scorso ha guadagnato 14,36 milioni di euro lordi. Il secondo è Remo Ruffini, presidente e a.d. di Moncler, il terzo è un manager pubblico, Massimo Mondazzi. Montipò è il manager più pagato tra le società italiane quotate in Borsa nel 2020.

Seguono Eggs (Moncler) e Manley (Fca). I guadagni totali dei primi 10 top manager nel 2019 erano di circa 195 milioni, ora sono meno della metà: 95 milioni.