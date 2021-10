Borsa Italiana, finisce l'era Jerusalemi: arriva Fabrizio Testa

Si terranno entrambi nella giornata di giovedì i consigli di amministrazione di Borsa Italiana e della controllata Mts, il Mercato telematico dei titoli di stato, per sancire il cambio al vertice legato al passaggio del gruppo italiano sotto Euronext.

Il Cda di Borsa Spa e' chiamato a prendere atto delle dimissioni dello storico amministratore delegato Raffaele Jerusalmi e a nominare al suo posto Fabrizio Testa, attuale ceo di Mts. Tocchera' poi al board di Mts registrare il passaggio di Testa alla guida di Borsa Italiana e procedere a nominare il suo successore. Anche in questo caso la staffetta avviene all'interno del gruppo: la scelta e' caduta su Angelo Proni, attuale head of the New Markets di Mts a Londra.