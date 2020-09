Borsa italiana, si vende: è corsa a tre. I dati portano il valore a 3,3 mld

A 24 anni dalla sua privatizzazione e a 13 dalla cessione alla Borsa di Londra, si profila una corsa a tre per conquistare Borsa Italiana. Piazza Affari è stata messa in vendita dal gruppo London Stock Exchange per incassare 3,3 miliardi che serviranno a finanziare parte dei 22,7 necessari al Lse per comprare Refinitiv, provider di servizi finanziari controllato al 55% da Blackstone e al 45% da Thomson Reuters.

In gara, scrive oggi il Fatto, per accaparrarsi Milano ci sono la Borsa francolandese Euronext, principale piazza finanziaria europea per capitalizzazione (oltre 4.300 miliardi, otto volte Milano e più del doppio di Francoforte), i tedeschi di Deutsche Boerse e anche Six, l’operatore che gestisce la Borsa di Zurigo. La scadenza per presentare le offerte vincolanti è l’11 settembre. Ma perché tanto interesse?

Le cifre del business, spiega ancora il quotidiano, da sole non bastano a spiegare la gara. La Borsa di Londra che controlla Piazza Affari nell’ultimo esercizio ha segnato un robusto aumento dell’8% dei ricavi a 2,59 miliardi ma un calo del 2% dell’utile operativo non normalizzato a 737 milioni. I dividendi sono comunque aumentati del 16% a 78,4 centesimi per azione.

Il gruppo realizza solo meno di un quinto dei suoi ricavi dalla classica attività delle offerte pubbliche iniziali e del trading sulle azioni. Il vero core business, che genera il 40% degli incassi, sono i servizi informativi e di gestione degli indici, cresciuti del 7%. Ovvero i dati. Un altro 39% dei ricavi proviene dai servizi post vendita e di gestione dei rischi. Gli analisti valutano Borsa Italiana fra 3,3 e 4,3 miliardi, più del doppio degli 1,6 spesi da Londra per acquistarla 13 anni fa.