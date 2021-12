Borsa, la Fed slancia i listini Ue. Milano su: Tim nervosa, bene Generali

Borsa, la Federal Reserve dà fiducia ai listini europei. Piazza Affari appesantita dalle utility. Fari puntati sulla Bce

Listini europei in rialzo dopo che la banca centrale americana ha accelerato la manovra di progressiva riduzione dello stimolo monetario, ovvero il tapering. Dopo un'apertura in rialzo dell'1,2%, a metà mattina Milano rallenta, e guadagna lo 0,8%, appesantita dalle utility.

Londra sale dello 0,9%, Francoforte dell'1,5%. I titoli tecnologici e minerari guidano i rialzi mentre le utility sottoperformano, appesantite dal crollo del 12% delle azioni Electricite de France dopo il profit warning legato ai guasti ai suoi reattori.

In particolare, in evidenza a Piazza Affari i titoli del settore bancario con Intesa San Paolo che sale dell'1,89%, Unicredit dell'1,23% e Banca Mps dello 0,78%. In forte aumento anche Stellantis che mette a segno un +2,46%, guidando la classifica.

A soffrire è invece Tim che si muove nervosa, dopo il nuovo profit warning e in attesa del cda di domani. Il titolo in apertura perdeva oltre l'1,7%, mentre ora perde solo lo 0,65% a 0,44 euro.

Ieri sera Tim ha comunicato un aggiornamento delle guidance sul 2021 con un forte deterioramento dell'ebitda domestico e della posizione finanziaria. L'Ebitda Al (after leasing), organico della Business Unit Domestic, è stimato in diminuzione ('low teens decrease') verso l'anno 2020.

Con un peggioramento rispetto alla precedente previsione comunicata ad ottobre ('high single-digit decrease'), imputabile principalmente a minori ricavi della telefonia fissa, in parte connessi all'andamento dell'accordo con Dazn per la distribuzione della Serie A Tim. Le stime per gli anni successivi saranno aggiornate con il piano 2022-24.

"La revisione è molto pesante, dicono da Equita, da verificare quanto mitigabile sul 2022-23 con una revisione del contratto DaZN, anche se il comunicato segnala un peggioramento anche nei ricavi fissi ex DaZN (probabilmente piu' strutturale)". Per gli analisti, "con questi numeri ci sembra difficile per il cda non considerare con grande attenzione l'offerta KKR'.

Intanto ieri l'agenzia di stampa internazionale Reuters, riferisce Radiocor,ha rilanciato l'ipotesi che Vivendi possa chiedere un rimasto del cda, se l'ex ad Luigi Gubitosi non si dimetterà dal consiglio.

Secondo Il Sole 24 ore, sul tema governance non ci saranno novita' e non ci saranno le dimissioni di Gubitosi e la nomina di un nuovo ceo, anche se Vivendi potrebbe chiedere il rinnovo del cda (forse anche come arma negoziale per sbloccare l'impasse).

Inoltre non dovrebbero essere prese decisioni in merito alla due diligence richiesta da Kkr fino all'approvazione del nuovo piano industriale nel 2022. I tempi per una decisione quindi appaiono lunghi.

Tornando ai listini europei, l'attenzione resta puntata sulla Bce: gli analisti si attendono che segua l'esempio della Fed. "Deve tenersi aperte tutte le opzioni a livello decisionale, visto l'aumento dell'incertezza sull'inflazione, commenta Francois Rimeu, senior Strategist, La Francaise all'Ansa - Tuttavia, non smetterà di considerare l'inflazione come temporanea, nonostante i rischi al rialzo sulle prospettive di inflazione".

"Ci aspettiamo che la Bce continui nella forward guidance introdotta a luglio di quest'anno", continua l'analista. "La presidente della BCE, Christine Lagarde, sottolineera' che un aumento dei tassi di interesse nel prossimo anno e' molto improbabile. Tuttavia, avvertira' che il consiglio direttivo non esitera' ad agire quando saranno soddisfatte le tre condizioni della forward guidance. La Presidente Lagarde non rimandera' il rialzo dei tassi oltre la fine del 2023", conclude Rimeu.