Borsa, la Fed spinge i listini europei. Piazza Affari positiva. Spread stabile

Borsa, Piazza Affari positiva. Spread stabile a 181 punti

Avvio in rialzo per le Borse europee sulla scia di Wall Street e della frenata oltre le attese dell'inflazione negli Usa a ottobre. A sostenere il sentiment, anche la resilienza economica cinese, dove la produzione industriale è cresciuta a un ritmo più veloce del previsto e le vendite al dettaglio hanno superato le aspettative, segnale incoraggiante per la seconda economia mondiale e importante mercato di esportazione per molte delle più grandi aziende europee. Inoltre, la banca centrale cinese ha riversato liquidità nel sistema bancario, una mossa volta principalmente a sostenere la lenta crescita economica incoraggiando più prestiti.

Nei primi scambi a Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,77% a 7.497,92 punti, a Francoforte il Dax dello 0,13% a 15.634,45 punti, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,40% a 7.214,09 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna +0,20% a 29.402,05 punti.

Sul listino riprendono a salire le banche guidate da Intesa con un +1,2%; bene ancora Monte Paschi sul +1,2%, Bper +0,7%. Tra le blue chip guadagnano Stm (+1,5%), Moncler (+1,9%), Iveco, Diasorin, Saipem. Nell'energia Erg guadagna il 2,2% ancora sull'eco della trimestrale, bene A2A, Hera, Enel.

Apertura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund, che segna un livello di 181 punti, contro i 180 della chiusura di ieri che rappresenta il minimo da metà settembre. Il rendimento del decennale si riduce ancora al 4,39%, contro il 4,42% precedente.