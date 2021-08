Borsa, la ripresa traina il rally d'agosto. Corsa di Stellantis e dei bancari

Un guadagno di quasi il 10% per Stellantis, sopra il 9% per Finecobank, oltre l’8,6% per Bper, il 7,53% di Banco Bpm e il sei abbondante di Exor. Sono i titoli che guidano il rally agostano di Piazza Affari, periodo di volumi tradizionalmente più contenuti e durante il quale nel passato si sono alzate tempeste improvvise in cui il Footsie-Mib viaggia ormai sui massimi dai tempi delle grande crisi finanziaria del 2008 e, dopo aver messo strutturalmente alle spalle la soglia dei 25 mila punti, sembra aver superato anche la resistenza posta a quota 25.550 punti. Alla chiusura di ieri sera, la Borsa di Milano ha all’attivo un guadagno del 3,35% contro il +2,6% di Parigi e il +1,3% di Francoforte.

A cosa è dovuta la corsa agostana di Piazza Affari? Lo spiega il Sole 24 Ore, secondo cui il movimento si innesca in una fase favorevole dei listini a livello globale, propiziato da fattori generali quali la sensazione che la variabile delta del virus possa essere in qualche modo controllata e non metta a rischio una ripresa ormai ben consolidata e soprattutto l’idea che il temuto giro di vite delle Banche centrali (Federal Reserve, ma anche Bce) non sia così imminente.

All’interno di questo quadro, specifica il quotidiano della Confindustria, l’Italia aggiunge le sue peculiarità, come il vigore della ripresa economica post-Covid (tutti i principali centri studi hanno alzato le previsioni di crescita per il 2021 e il governo vede il +6% a fine anno come un traguardo a portata di mano), le buone trimestrali ( nel 61% hanno superato le attese e sono soprattutto tornate a rivedere gli utili 2019, almeno a livello aggregato) e l’avvio delle trattative con il Mef per un’aggregazione con Mps da parte di UniCredit, oltre alla successiva diffusione dei dati sugli stress test condotti da Eba e Bce, ha poi riportato in auge il tema del consolidamento del comparto bancario. Tema che traina un indice indice fortemente sbilanciato sui titoli finanziari.