Borsa, Milano chiude in rialzo a +0,64%. Spread scende verso i 170 punti

Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,61%, consolidando i massimi da 15 anni

Le Borse europee spingono sull’acceleratore nella prima seduta di dicembre, in scia a un novembre da incorniciare. Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,61%, consolidando i massimi da 15 anni, con il Ftse-Mib sempre più vicino ai 30mila punti. La migliore è Francoforte (+1,1%), quando viaggiano in positivo anche tutte le altre piazze continentali con l'Ibex di Madrid a +0,8% e il Cac di Parigi a +0,4%. Il rallentamento dell'inflazione nell'Eurozona e negli Usa continua a dare la carica ai listini, con gli investitori che puntano a su un taglio dei tassi nel 2024. Ma la linea del Presidente della Fed Jerome Powell resta prudente: «prematuro dire con certezza che l’aumento dei tassi è concluso».

Sul fronte macro qualche segnale positivo dai dati Pmi manifatturiero per UE, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, mentre negli Usa l’Ism manifatturiero è diminuito a novembre più delle attese. Intanto, l'attività industriale cinese a novembre ha registrato una significativa espansione con l'indice manifatturiero Caixin/S&P Global che è salito a 50,7 dal 49,5 di ottobre, segnando l'espansione più rapida degli ultimi tre mesi. In calo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco scende verso i 170 punti base. In flessione si segnala, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 4,20% dal 4,22% del riferimento precedente.