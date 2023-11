Borsa, Piazza Affari in calo: Cnh Industrial arretra, giù Mps

Borsa Milano: apre in calo, Ftse Mib -0,22%

La Borsa di Milano apre in calo. Nelle prime contrattazioni l'indice Ftse Mib cede lo 0,22% a 28.328 punti. Tra i titoli in evidenza i bancari con Banca Mps che cede l'1% dopo i risultati finanziari dei primi nove mesi, Bper che perde il 3,28% in vista dei conti e Banco Bpm che lascia sul terreno il 3,58%.

Cnh Industrial arretra del 2,45% dopo l'annuncio del delisting. Tra gli energetici Enel sale dello 0,83% dopo aver rivisto al rialzo la guidance 2023 mentre Eni segna un -0,19%. Poste italiane avanza dell'1,32% dopo i risultati finanziari comunicati ieri.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in rialzo a 190 punti

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre a 190 punti, in rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 183 punti. Il rendimento sale al 4,553%.