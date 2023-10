Borsa, Mediaset non si riprende. Milano chiude in calo, -0,80% a Piazza Affari

Borsa, Mediaset ancora pesante. Btp, rendimento al 4,80%

Le Borse europee chiudono in ribasso: l'indice di Milano ha terminato la sessione con una perdita dello 0,80% a 27.287 punti, seguita da Francoforte (-0,27%). Parigi ha registrato una diminuzione del 1,28%, mentre Londra ha visto un calo dell'0,87%.

Nel mercato azionario italiano, brillano Saipem, maglia rosa a quota +3,93% e le banche: Mps avanza dell'1,04% e Bper dello 0,45%. Unicredit ha chiuso in rialzo dell'1,12% a 23,08 euro per azione, dopo l'approvazione del buy-back da 2,5 miliardi di euro con il 99,45% dei voti degli azionisti. Inoltre, l'assemblea ha dato il via libera, in sede straordinaria, all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, approvato anch'esso dal 99,45% dei votanti.

Sul fronte opposto Moncler, maglia nera, che lascia sul parterre il 6,46% a 48,51 euro per azione. La società ha reso noti i risultati dei primi 9 mesi dell'anno, con ricavi consolidati pari a 1.806,3 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questi dati includono i ricavi del marchio Moncler, pari a 1.496,3 milioni di euro, e i ricavi del marchio Stone Island, pari a 310,1 milioni. Il titolo di Mfe chiude la seduta in discesa del 2% dopo i diversi crolli di questi giorni.

Fiammata improvvisa dello spread, 200 punti sul finale, rendimento dei Btp sale al 4,84%

Lo spread ha avuto un improvviso balzo in chiusura, raggiungendo i 200 punti base, il rendimento dei titoli di Stato decennali è aumentato al 4,84%.