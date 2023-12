Borsa, Piazza Affari ancora positiva. Spread stabile sotto i 180 punti

Borsa, Piazza Affari ancora in rialzo. Bene anche l'Europa

Le Borse europee avviano un’altra seduta in rialzo, in scia alle buone performance registrate ieri con Piazza Affari che ha superato la soglia dei 30 mila punti. Un dato che colloca la Borsa di Milano in cima alla classifica dei listini del Vecchio Continente nel 2023. Sul listino milanese positivi i finanziari (Generali +0,29%, Mps +1,64%, Intesa +0,37%, Unicredit +0,30%) e gli industriali (Stellantis +0,66%, Leonardo +0,22%). Invariata Tim, mentre tra gli energetici principali, Enel ed Eni fanno rispettivamente +0,18 e -0,04 per ce

A guidare le borse sono le attese per le mosse delle banche centrali. Alla vigilia Isabel Schnabel, considerata tra i membri più rigorosi del consiglio della Bce, ha definito «abbastanza improbabile» un ulteriore rialzo dei tassi a causa del ridimensionamento dell’inflazione. Parole che il mercato ha interpretato come un segnale premonitore per una inversione di rotta della politica monetaria. Per questo le date del 13 e 14 dicembre diventano particolarmente importanti, quando ci saranno le prossime riunioni della Fed e della Bce.

Gli investitori scommettono dunque su un taglio dei tassi da parte dell’Eurotower già a partire da marzo e su una riduzione complessiva di 150 punti base per l’intero 2024. Simili anche le attese per le mosse della Fed, che dovrebbe abbassare i tassi Usa sempre di 150 punti base con un primo intervento a marzo. Oltreoceano l’attenzione è rivolta anche ai dati macroeconmici: c’è attesa per i dati sull’occupazione Adp.

Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in calo a 174 punti rispetto ai 175,5 della chiusura di ieri. Il tasso del decennale si attesta sotto la soglia del 4% al 3,990%.