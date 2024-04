Borsa, Piazza Affari chiude in perdita. Male Leonardo e i bancari

Europa in forte calo con Piazza Affari a -1,08%, tonfo Leonardo (-8,94%)

Chiudono in forte calo le principali borse europee. Piazza Affari cede l'1,08%, con il Ftse Mib a 33.946 punti. Francoforte maglia nera chiude a -1,22%. Male anche Parigi (-0,86%) e Londra (-0,10%).

Piazza Affari ha chiuso la seconda seduta in territorio negativo con il Ftse Mib a quota 33.946 punti in attesa della lettura dell'inflazione statunitense di marzo e della decisione della Bce sui tassi, in agenda, rispettivamente, domani e dopodomani.

Sul listino male Amplifon che ha perso il 2,43% a causa della chiusura dell'indagine Antitrust sul mercato degli apparecchi acustici. Male anche Iveco (-6,96%). Ben intonate invece Diasorin (+3,52%) e Tim, quest’ultima dopo che i due principali proxy advisor hanno raccomandato agli investitori il voto per confermare l'Ad di Tim Pietro Labriola per un altro mandato contro la proposta alternativa di Merlyn Partners in vista dell'assemblea del 23 aprile e dopo che il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito la "bontà" dell'intenzione del governo spiegando che la sua proposta è "l'unica realistica".

Il titolo del gruppo telefonico, tra i migliori del listino, ha guadagnato l'1,42%. Tornando ai ribassi, tonfo per Leonardo che ha ceduto l’8,95% dopo il report di Goldman Sachs, secondo cui al 2025 ci sarebbero rischi al ribasso per le valutazioni in Borsa dopo i picchi dell'ultimo anno dovuto alla spesa militare di molti governi.