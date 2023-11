Borsa, Milano in positivo: spread sotto i 180 punti. Btp, cala il rendimento

Borsa, Milano in rialzo. Spread sotto i 180 punti base

Mercato azionario incerto in fase di avvio con l'indice Ftse Mib che oscilla intorno alla parità e segna ora un +0,15% a 29.511 punti. Piazza Affari dopo tre sedute positive riduce il ritmo consolidando i guadagni. Nel resto d'Europa, Francoforte avanza dello 0,34%, Parigi segna -0,10% e Londra -0,07%.

Oggi attesa per il discorso della presidente della Bce Lagarde, e per nuovi dati sull'economia Usa (disoccupazione e produzione industriale), dopo che gli ultimi indicatori su vendite al dettaglio e prezzi alla produzione hanno testimoniato di un certo raffreddamento dell'attività. In precedenza il rallentamento dell'inflazione aveva alimentato le speranze sullo stop della Fed a una politica monetaria restrittiva.

Sul listino in ripresa i titoli dell'energia, con Erg +0,8%, A2A +1,2%, Hera +0,5%, bene Italgas. Spicca il rialzo di Leonardo (+1,3%) che ha annunciato l'offerta di una quota del 6,3% della controllata Usa Leonardo Drs. Buoni rialzi per Nexi e tra le banche per Monte Paschi con un +1,3%, insieme a Bper (+0,7%), mentre Unicredit è sul +0,6%. In calo Saipem, Moncler, Recordati, Diasorin.

Btp, il rendimento scende al 4,39%

Avvio di giornata senza scossoni per lo spread tra Btp e Bund che apre a 179 punti. Il rendimento del decennale scende al 4,39%, contro il 4,44% precedente.

Borse asiatiche in negativo

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che ha invertito la tendenza dopo un avvio positivo. L'indice Nikkei 225 ha perso lo 0,28% chiudendo a 33.424,41 punti, mentre l'indice Topix è scivolato dello 0,19% a 2.368,62 punti.